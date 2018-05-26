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Mocono Kasırgası Umman’da sele yol açtı

Mocono kasırgası Umman’ın Zafar bölgesinde yerleşim yerlerinde sele sebep oldu. Umman Denizinin rengi maviden kahverengiye dönerken kasırganın etkili olduğu bölgelerde okullar üç gün tatil edildi.

Mocono Kasırgası Ummanda sele yol açtı

26 Mayıs 2018 14:42

Hızı saatte 160 metreye ulaşan Mocono kasırgası denizde dalga boylarını 12 metreye yükseltti. Cuma günü akşamı Zafar kıyılarını vuran Mocono kasırgası cumartesi günü yoğun yağmurla büyük sele yol açtı. Umman Denizinin rengi maviden kahverengiye döndü. 

Kasırgadan iki kişi hayatını kaybetti 

Kasırganın Umman'ın kıyıları boyunca etkili olmaya devam edeceği kaydedildi. Pazar gününden beri devam eden kasırgadan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Fırtınaya karşı önceden tedbir alınması sayesinde can kaybının az olduğu belirtildi. 

Kasırganın yarın Suudi Arabistan’a ulaşmasının beklendiği kaydedildi.  

 

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