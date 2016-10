Dünya moda sektörünün önemli isimlerini bir araya getiren 9'uncu İstanbul Moda Konferansı, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde, 12-13 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Konferansın açılışını Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaptı.

Türkiye olarak, bütün Türkiye'deki üreticiler de dahil olarak tüm ihracatçı birlikleri ile beraber 2023 yılında 500 milyar dolarlık bir hedef koyduklarını belirten Zeybekci, “Bugün geldiğimiz noktada; eğer bugüne kadar geldiğimiz yolculuğu izlersek, şundan yüzde 100 eminiz ki 500 milyar dolarlık hedefe ulaşmamız mümkün değildir. Yapmamız gereken şey farklılaşmak. Yapmamız gereken şey tüketim alışkanlılarını belirleyen bir ülke olmak. Yapmamız gereken şey, sürdürülebilir bir şekilde dağıtım kanallarında egemen ve hakim olmak. Bu kapsamda, bunu yapabilme kapasitesi en yüksek ülkelerden birisiyiz. Yaklaşık 1,5-2 milyar insanın yaşadığı, kültür coğrafyası diye bir coğrafyamız var. Tüketim alışkanlıklarını belirlemede bu alan bize müsait, buralarda bir avantajımız olduğunu görüyoruz. Bunun için herşeyi ile marka olmak gerekiyor tabi. Ülke olarak, topyekün marka olmak gerekiyor farkındayız ama Türkiye artık o noktaya geldi diye düşünüyorum. Bugün dünyada Türkiye olarak 1-2 numara olduğumuz alanlardan biri, kişi başı cep telefonu kullanımı. Bunda dünyada ikilerde, üçlerdeyiz ama elektronik ticarette neredeyiz? Gelişmiş ülkelerde elektronik ticaretin, toplam ticaret içindeki payı yüzde 11'ler seviyesinde. Bizim gibi gelişmekte olan gruba baktığımızda yüzde 7'ler seviyesinde. Bu işi modere eden Çin'de yüzde 15'ler seviyesinde. Bizde ise yüzde 1,5. Her alanda değişim yaşanıyor. Türkiye'de de bu elektronik ticaret hızlı şekilde dönüşecek” dedi.

Bakanlık olarak e-ticaret konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında da açıklama yapan Zeybekci, mevcut ihracatçıların en az yarısının e-ticaret portallarında bedelsiz yer almasını sağlamanın üzerinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Biraz detaylı incelediğimiz zaman, kıyafetin detaylarını bilgisayar üzerinde yapabiliyor” diye konuştu.

E-ödeme konusunda da açıklama yapan Bakan Zeybekci, “Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu senenin sonuna kadar da çalışmalarımızı somutlaştırarak, halk ile de paylaşmak istiyoruz. Ödeme ve teslimat ile de inşallah bir Türk markası çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, konferanstaki işadamlarına, gerek yurtdışındaki tanıtım çalışmaları, gerek derneğimiz ile beraber yurtdışında düzenlenen moda tasarım düzenlemeleri, açılacak ofisleri, çalıştırılacak tasarımcıları, fuar gibi katkılar da dahil her alandaki bütün çalışmaları Ekonomi Bakanlığı olarak desteklediklerini vurguladı.

TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Fayat, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, “İstanbul’u dünyanın en önemli moda merkezlerinden biri yapmalıyız” diyerek, bölge ve komşu ülkelerde mağazalaşma, yurt dışında marka ve pazarlama-satış kanalları satın alma yönündeki arayışlarının sürdüğünü söyledi. Hükümetin geçen ay açıkladığı Doğu ve Güneydoğu’ya Yatırım Teşvik Programını hazır giyim sektörü için son derece olumlu bulduğunu ifade eden Fayat, “Devletimizden gelen teşvikler ve Ar-Ge çalışmalarındaki artışa paralel olarak inovatif üretimimiz, akıllı ürün yelpazemiz hızla genişleyecek. İnovatif ürün aynı zamanda katma değerli üretim demek. Markalaşma ve inovatif üretimde ne kadar hızlı ilerleyebilirsek ihracatta kilogram başına 50 dolar gelir hedefini de o kadar hızlı yakalayabileceğiz” şeklinde konuştu.

Konferansta, her biri alanında öncü ve dünya modasına yön veren önemli isimlerden Tory Burch’ün Kreatif Direktörü Cecile Renna, dünyaca ünlü Fransız kumaş üreticisi Group Deveaux’un CEO’su Lucien Deveaux, Adidas Kıdemli Direktörü Craig Vanderoef, Cotton Council International and Cotton Incorporated Türkiye Program Direktörü Marsha Powell, yaptıkları konuşmalarda deneyimlerini ve öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Ünlü markaların temsilcileri, orta ve uzun vadede Türkiye planlarını ve yeni pazarlara ilişkin yaklaşımlarını da ilk kez konferansta açıkladılar.

B2B görüşmelerine yaklaşık 40 firma katıldı

Tüm dünyadan satın alma grupları ile yerel üreticileri İstanbul’da buluşturan 9'uncu İstanbul Moda Konferansı’nda, moda sektöründe yeni işbirlikleri oluşturulması ve var olan iş hacminin artırılması amaçlandığı bildirildi. Bu amaçla konferansın ikinci günü, yaklaşık 40 firmanın katılımı ile İkili İş Görüşmeleri (B2B) Platformu gerçekleştirilecek. Ekonomi Bakanlığı’nın desteklediği B2B görüşmelerinde üretici firma temsilcileri, başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkeden alım heyetleri ve dış alım grupları ile bir araya gelerek yeni işbirliklerinin ilk adımını atılacak. B2B görüşmelerinde bine yakın görüşme gerçekleştirileceği belirtilirken, geçen yıl da 45 satın alma ofisinin katıldığı görüşmelerde binin üzerinde ikili görüşme yapıldığı açıklandı