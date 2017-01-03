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Modacı Barbaros Şansal tutuklandı

Modacı Barbaros Şansal, “halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklandı. Kararda, Şansal’ın sosyal medya paylaşımlarının delil niteliğinde olduğu ve bu paylaşımların halkta oluşturduğu infialin dikkate alındığı belirtildi.

Modacı Barbaros Şansal tutuklandı

03 Ocak 2017 19:56

Sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen modacı Barbaros Şansal’ın (58) sorgusu sona erdi.

İstanbul 14’üncü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği Şansal’ın paylaştığı videoların somut delil niteliğinde olduğunu belirttiği kararında, şüphelinin sosyal medya paylaşımlarının halkta oluşturduğu infialin dikkate alındığı belirtildi.
“Halkı kin düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan tutuklanan Şansal, cezaevine gönderildi. 

Başak Akbulut
 

Etiketler: Barbaros Şansal


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Toplam Yorum (1)

  • : 03 Ocak 2017, Salı 19:17
    00
    ceneni tutacan yoksa boyle cezasina katlanirsin
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