Modanisa.com Dünya Hijab Günü’ne özel şal tasarladı

Her yıl 1 Şubat’ta tüm dünyada büyük katılımla “World Hijab Day” kutlanıyor. Türkiye’nin ilk uluslararası tesettür alışveriş sitesi olan Modanisa.com, bu yıl “Dünya Hijab Günü” vesilesiyle 1, 2 ve 3 Şubat günlerinde kadınlara şal armağan ediyor ve günü şu sloganla selamlıyor:

Daha fazla farkındalık, daha büyük bir anlayış ve barış dolu bir dünya için...

Dünya Hijab Gününüz Kutlu Olsun!

Ayrıca, belirli bir limitin üzerinde alışveriş yapanlara armağan edilecek şallar özel olarak tasarlandı.

Peki Hijab Günü nedir; neden kutlanıyor?

Bangladeşli bir Müslüman olan Nazma Khan, 11 yaşında ailesi ile birlikte Amerika’ya göç ettiğinde, okuldaki tek başörtülü öğrenci olarak öğrenimine başladı. Tek kelime İngilizce bilmeyen bu genç kız, başörtüsü taktığı için diğer öğrenciler hatta öğretmenleri tarafından alay konusu haline geldi. Türlü hakaretlere maruz kalarak başörtüsünden vazgeçmeye zorlandı. Bütün olumsuzluklara göğüs gererek öğrenimine üniversite ile devam ederken, 11 Eylül olayı yaşandı. Bu saldırı sonrası Amerika’da Nazma için hayat daha da katlanılmaz hale geldi. Tüm bu zorluklara göğüs gererek yaşamaya çalışan Nazma Khan, kendisine yapılanları asla unutmadı ve kendi işini kurduktan sonra tüm dünyada farkındalık oluşturacak bu projeyi uygulamaya koydu:

Dünya Hijab Günü, yaklaşık 116 ülkede başörtülü kadınlar ve başörtüsü kullanmayan kadınlar arasında empati ilişkisi kurmayı amaçlıyor. İsteyen bir gün, isteyen bir hafta ya da daha fazla bir süre boyunca başörtüsü kullanarak, tesettürlü bir kadının yaşadıklarını deneyimlemeye çalışıyor.

Modanisa.com tarafından World Hijab Day’e özel olarak hazırlanan ve dünyanın farklı coğrafyalarında farklı örtünme stillerinin konu edildiği çok beğenilen videomuzu aşağıda izleyebilirsiniz

Modanisa.com hakkında:

Modanisa.com Türkiye'nin ilk uluslararası online alışveriş sitesidir ve 120 ülkede müşterilere sahiptir. Yayınlarını Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştirir. Dünyanın 5 kıtasına her gün binlerce kargo gönderir. Her ay 15 milyon kişi Modanisa.com'u ziyaret eder. Şimdilik vitrinindeki marka sayısı 300, ürün çeşitliliği 35 bindir. Farklı milliyet ve kültürlerden, yaş ortalaması 28 olan genç ve atak bir insan kaynağı vardır. 2016’da İstanbul’da, 2017 yılında Londra ve Dubai'de Modest Fashion Week'ler düzenlemiş ve dünyada söz sahibi olduğunu göstermiştir. Geçtiğimiz Kasım ayında Dubai merkezli dünyanın en prestijli ödülü "Islami Economy Award", Islamic Art kategorisinde Modanisa.com'a verilmiştir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti vadeden Modanisa.com faaliyet alanında pazar lideridir.