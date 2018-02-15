Modanisa’dan Afrika’ya iki su kuyusu

Modanisa.com, müşterileri ile birlikte düzenlediği yardım hareketinde gelecek için umut verdi. Dünyada her gün 4 bin 900 çocuk kirli sulardan ve sağlıksız koşullardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle öldüğü ve bu ölümlerin önemli bir kısmı Afrika’da yaşandığı için Modanisa, Burundi ve Mali’de iki adet su kuyusu açılmasına destek oldu. Yapılan açıklamada, Modanisa.com müşterilerinin, alışveriş yaparak destekledikleri kampanya sonucunda İHH'ya aktarılan bağışlarla, Burundi’nin 3 bin 500 kişinin yaşadığı Samuye köyünde ve Mali’nin yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Sarabamba köyünde su kuyuları açıldı.

Afrika ülkelerinde su kuyusu projelerinin açılma süresi 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Projeler, başladığı ve devam ettiği süre içerisinde İHH ekipleri tarafından düzenli olarak takip ediliyor.

Burundi ve Mali halkı, alışveriş yaparak bu hayır işine katkıda bulunanlara İHH aracılığıyla teşekkürlerini sundukları belirtildi.