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Modanisa'dan Kadınlar Gününe özel yüzde 50 indirim

Şık, zarif ve modayı yakından takip eden kadınlar için Modanisa.com’da 8 Mart'a özel indirim: Yeni sezon dahil tüm ürünlerde sepetin yarısı hediye...

Modanisadan Kadınlar Gününe özel yüzde 50 indirim

06 Mart 2018 13:56

Binlerce çeşit son trend ürünle şıklık sunan Modanisa.com “hayatın gerçek kahramanı kadınlar” için 8 Mart’a özel inanılmaz bir kampanyaya imza atıyor: 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonu dahil tüm Modanisa.com ürünleri dört gün boyunca %50 İNDİRİM’li. Üstelik bu indirime her gün yeni kıyafetler eklenecek ve indirimli koleksiyon büyüyecek.

Modanisa.com hakkında:

Modanisa.com Türkiye'nin ilk uluslararası online alışveriş sitesidir. 120 ülkede müşterilere sahiptir. Yayınlarını Türkçe, Arapça, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 5 dilde gerçekleştirir. Dünyanın 5 kıtasına her gün binlerce kargo gönderir. Her ay 15 milyon kişi Modanisa.com'u ziyaret eder. Şimdilik vitrinindeki marka sayısı 300, ürün çeşitliliği 35 bindir. Farklı milliyet ve kültürlerden, yaş ortalaması 28 olan genç ve atak bir insan kaynağı vardır. 2016’da İstanbul’da, 2017 yılında Londra ve Dubai'de Modest Fashion Week'ler düzenlemiş ve dünyada söz sahibi olduğunu göstermiştir. Geçtiğimiz Kasım ayında Dubai merkezli dünyanın en prestijli ödülü "Islami Economy Award", Islamic Art kategorisinde Modanisa.com'a verilmiştir. Koşulsuz müşteri memnuniyeti vadeden Modanisa.com faaliyet alanında pazar lideridir.

Etiketler: kadınlar günü, modanisa

 

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