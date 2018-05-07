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Modanisa’ya Uluslararasi İş Mükemmelliği Ödülü

"International Business Excellence" ödülü (Uluslararası İş Mükemmelliği) "E-ticaret ve Dijital Deneyim" kategorisinde Modanisa.com'a verildi. Modanisa, yerel tedarikçileri küresel platforma taşıdığı ve küresel satıcılar haline getirdiği için ödüllendirildi.

Modanisaya Uluslararasi İş Mükemmelliği Ödülü

07 Mayıs 2018 21:40

Modanisa, yerel tedarikçileri küresel platforma taşıdığı ve küresel satıcılar haline getirdiği için ödüllendirildi. Mayıs ayında 7’inci kuruluş yılını kutlayacak olan Modanisa, “Uluslararası İş Mükemmelliği” ödülüne layık görüldü. Ödül, Modanisa’nın yerel tedarikçileri uluslararası platforma taşımaktaki başarısına verildi.

Modanisa’nın moda endüstrisinin ortaya çıkarttığı tasarım, renk, doku ve kumaş zenginliğini, İslami moda ekosistemine de taşımak konusundaki bu başarısı ve yerel tedarikçileri küresel platforma taşıyarak küresel satıcılar haline getirmesi Uluslararası İş Mükemmelliği Ödülü verilmesinin de gerekçesini oluşturdu. 2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığı yolda Modanisa’nın bugün 500 tedarikçisi var. Kuruluşundan bu yana küresel platforma taşıdığı tedarikçi firma sayısı toplamda 10 kat arttı.

​Mart 2018’de Google; Modanisa’yı perakende alanında Türkiye’nin en kolay kullanımlı ilk üç sitesinden biri ilan etti. Facebook ise Modanisa’yı “Moda alanında büyüme için uluslararası bir strateji tasarlamak” konusunda “başarı öyküsü” kabul etti.

Bu yıl 4’üncü kez düzenlenen yarışmanın ödülleri 23-24 Nisan 2018 tarihinde Dubai’de kazananlara takdim edildi. Ödülü değerlendiren Modanisa kurucu CEO’su Kerim Türe, “Bugün sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada kadınları modanın gücüyle bir araya getirebiliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Modanisa ile birlikte keşfedilen yeni moda ekosisteminin parçası olan tedarikçilerimize, hep birlikte bu güzel hikayenin ortak yazarları oldukları için teşekkür ediyoruz” dedi.

 

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