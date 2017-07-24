Model uçak F3J milli takımı, Avrupa şampiyonu oldu

FAI tarafından düzenlenen Model Uçak F3J Avrupa Şampiyonası, Slovakya'nın Martin kentinde 16-22 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Yarışmaya katılan milli takım geçen yılki sonuçlara göre Uluslararası Havacılık Federasyonu’nun Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi ve Türkiye’nin Hava Sporları Federasyonu yükümlülüğü taşıyan Türk Hava Kurumu (THK) tarafından belirlenmişti. Avrupa Şampiyonasına; Almanya, Fransa, İtalya Ukrayna, Çek Cumhuriyeti gibi oldukça iddialı 13 ülkeden yarışmacılar katıldı. Model Uçak F3J dalında sporcular, KKTC’den Mehmet Serden, Erel Cankan, Salahi Tezel’den oluşan Türk Milli Takımı bütün rakiplerini geride bırakarak takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Türk Milli Takımı 2015 yılında aynı kategoride Bulgaristan’da yapılan şampiyonada da birçok güçlü ülkeyi arkasında bırakarak Avrupa Üçüncüsü olmuştu.

Türkiye’nin Hava Sporları Federasyonu yükümlülüğünü taşıyan ve FAI’nin Türkiye’deki tek Milli Havacılık Kontrol (NAC) yetkisine sahip THK, hava sporlarının model uçak, yamaç-paraşüt, yeklen-kanat, paraşüt, planör, balon gibi bütün branşlarında ve disiplinlerinde her yıl FAI’nin takvimine uygun olarak ulusal şampiyonalar düzenliyor, düzenlenen bu şampiyonalar sonunda milli takımları belirleyerek uluslararası şampiyonalara ülkemizi temsil etmek üzere gönderiyor. Model Uçak branşının alt disiplinlerinden olan F3J (Thermal Duration Gliders) disiplininde geçen yıllardaki başarılara göre KKTC sporcuları Milli Takımı temsil etmeye hak kazanmışlardı.

Selçuk Böke