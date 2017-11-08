Modern jimnastik salonunu Kılıçdaroğlu açacak

Modern salon, 11 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de düzenlenecek törenle Türk sporuna armağan edilecek. Geleceğin milli sporcularının yetişeceği Nilüfer Belediyesi Beşevler Cimnastik Salonu’nda, jimnastiğin yanı sıra çeşitli sporların yapılacağı salonlar da bulunuyor. Toplam 6 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Nilüfer Belediyesi Beşevler Jimnastik Salonu’nda, uluslararası yarışma ve faaliyetlere ev sahipliği yapacak. Bin 100 metrekare ana salon, fitness salonu, iki adet aerobik salonu, judo, eskrim, güreş, karate salonları, oyuncu, hakem ve antrenör soyunma odalarının yanı sıra fuaye alanı ve toplantı odaları yer alıyor. 320 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan salon ayrıca, 208 metrekare güneş paneli sayesinde kendi enerjisini üretecek.

Beşevler Jimnastik Salonu’nu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte açacak olmanın heyecanını yaşadıklarını kaydeden Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bütün yurttaşları 11 Kasım Cumartesi günü saat 13.00’de gerçekleşecek açılışa davet etti.

Bozbey, “Böyle bir tesisin Nilüfer’de olması bizi son derece mutlu ediyor. Jimnastik salonumuzdan, sporun tüm branşlarında binlerce başarılı çocuğun yetişeceğini düşünüyoruz. Çünkü, sporun anası jimnastik ve atletizmdir. Basketbol, voleybol, futbol, hentbol hangi spor dalında olursa olsun, başarılı sporcuların geçmişine baktığımızda, tüm sporcuların altyapılarında atletizm ve jimnastik olduğunu görüyoruz. Aileler, çocuklarının profesyonel bir sporcu olmalarını istiyorsa, mutlaka jimnastik ve atletizm yaptırmalı” dedi.

Jimnastik salonunda eğitimlerin 2017 yılı Şubat ayından bu yana devam ettiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu süreçte 10 antrenör gözetiminde 4 bin çocuğun cimnastikle tanıştığını ifade etti. Başkan

Bozbey şöyle devam etti: “Jimnastik salonumuzda şu anda yaklaşık 600 çocuğumuz eğitim alıyor. Salonların yetmediğini biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda elbette ikinci, üçüncü salonlar da ardı ardına gelecektir. Sporun ve sporcunun her zaman yanında olduk, yanında olmaya da devam edeceğiz. Nilüfer Belediyespor bünyesinde farklı kategorilerde 15’i kız 10’u erkek olmak üzere toplam 25 lisanslı sporcumuz var. Lisanslı sporcumuz olan Ayşe Naz Topaloğlu da Yıldız Milli Takım kampına davet edildi. Son iki sezonda Türkiye üçüncüsü olan Nilüfer Belediyespor Takımımız, bu yıl da finallere Türkiye ikincisi olarak geldi. Nilüfer Belediyesi Beşevler Jimnastik Salonu, Türk sporuna armağan olsun” şeklinde konuştu.