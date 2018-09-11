Modern tezhip sanatı moda ile buluşuyor

Meslek hayatına modayla başlayan Ensieh Najarian’nın İstanbul’da ilk kez sanatseverler ile bulaşacak olan ‘Sessizlik Kırmak’ sergisi, 13 - 20 Eylül tarihleri arasında 7 Art Gallery Beyoğlu’nda ziyaretçilerine kapılarını açacak.

Najariyan’ın eserleri tezhibin kumaş üzerine baskısından oluşuyor, eserlerinin kumaş üzerinde çalışılmasında geleneksel ve modern desenler kullanan sanatçı, tekniğini bir anlamda tezhip ve modanın birlikte kullanımı olarak ifade ediyor. Sergide yer alan çalışmalar; renk ve motiflerde özgürlüğe ve özgürleşmeye vurgu yaparken, bazen de eski ve yeni dönemden esintilerin canlı resimlerle bir araya getirilmesiyle modern tezhip tarihinde anlamlı bir yolculuğa çıkarıyor.

Ensieh Najarian kimdir?

1982 yılında Hamedan İran'da doğdu. Çocukluğundan beri sanata olan ilgisini her dönemde daha ileriye taşıyan sanatçı, doğduğu şehirde eğitim hayatı boyunca birçok yarışmaya katıldı. 2001 yılında üniversiteye kabul edildi ve lisans diplomasıyla Tahran Üniversitesinden mezun olduktan sonra minyatür çizimi (geleneksel İran resmini) öğrendi. Şimdilerde geleneksel ve modern sanatı birleştirerek yeni bir tarz ortaya çıkarıyor.

Sanatçı, 2013 yılında 5’nci Uluslararası Fajr görsel sanatlar festivalinde, 2015 yılında 3’ncü Tolo khordad görsel sanatlar festivalinde ve 2016 yılında görsel sanatların 14’ncü imam reza festivalinde birinci seçildi.