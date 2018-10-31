Modi, dünyanın en uzun heykelini açtı

Hindistan Gujarat eyaleti Kevadiya köyünde dünyanın en uzun heykelinin açılışı yapıldı. Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in 143. doğum gününde 182 metre uzunluğundaki heykelinin açılışı yapıldı. Padma Bhushan ödüllü Hint heykeltıraş Ram V Sutar tarafından tasarlanan heykel, inşaat şirketi Larsen, Toubro ve devlet tarafından işletilen Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. (SSNNL) tarafından inşa edildi. Patel'in doğum gününde açılışı yapılan “Birlik Heykeli” şu anki dünyanın en uzun heykeli Buda İlkbahar Tapınağı'nı (153 metre) geride bıraktı. New York'taki Özgürlük Heykeli'nin ise iki katı uzunluğunda.

Binlerce kişi Patel'in doğum gününde birlik için koştu

Sardar Vallabhbhai Patel'in 143. doğum gününü kutlamak isteyen binlerce kişi “Birlik için Koş” maratonunda koştu. Hindistan'da birliğin sembolü olarak görülen Patel için koşan 12 bin kişinin katıldığı maratonda koşucular arasında bakanlar da yer aldı.