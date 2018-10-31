İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Modi, dünyanın en uzun heykelini açtı

Modi, dünyanın en uzun heykelini açtı
Modi, dünyanın en uzun heykelini açtı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan Gujarat eyaleti Kevadiya köyünde inşa edilen 182 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun heykelinin açılışını yaptı.

Hindistan Gujarat eyaleti Kevadiya köyünde dünyanın en uzun heykelinin açılışı yapıldı. Hindistan'da bağımsızlık lideri Sardar Vallabbhai Patel'in 143. doğum gününde 182 metre uzunluğundaki heykelinin açılışı yapıldı. Padma Bhushan ödüllü Hint heykeltıraş Ram V Sutar tarafından tasarlanan heykel, inşaat şirketi Larsen, Toubro ve devlet tarafından işletilen Sardar Sarovar Narmada Nigam Ltd. (SSNNL) tarafından inşa edildi. Patel'in doğum gününde açılışı yapılan “Birlik Heykeli” şu anki dünyanın en uzun heykeli Buda İlkbahar Tapınağı'nı (153 metre) geride bıraktı. New York'taki Özgürlük Heykeli'nin ise iki katı uzunluğunda.

Binlerce kişi Patel'in doğum gününde birlik için koştu 

Sardar Vallabhbhai Patel'in 143. doğum gününü kutlamak isteyen binlerce kişi “Birlik için Koş” maratonunda koştu. Hindistan'da birliğin sembolü olarak görülen Patel için koşan 12 bin kişinin katıldığı maratonda koşucular arasında bakanlar da yer aldı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.