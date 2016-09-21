Bu yıl ikincisi düzenlenen Yenişehir Tuning Fest 16 modifiye araba sergisi renkli görüntülere sahne oldu. Yapılan organizasyonda araçlarına çocukları gibi bakan sürücüler, araçlarının özellilerini sergiledi. Sergiyi gezen diğer tutkunlar ise araçlara tam not verdi.

Organizasyonu düzenleyen Alperan Ünlü, "Bu sene 250 araç ağırladık. Basıklık güzellik ve ses sistemleri yarışmamız oldu. Katılan her araca madalya verdik. Girişler ücretli oldu. Toplanan para Bursa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine bağışlanacak" dedi.

Yarışmada yaptığı gösteri ile büyük ilgi gören Şahin marka modifiye aracın sahibi Mustafa Kılıç ise "Aracımızı bu tarz organizasyonlar için yaptık. Normalde aracımızı trafiğe çıkartmıyoruz. Motoru güçlendirilmiş arabamız ile görsel şovlara yapıyoruz" diye konuştu.

Fatih Ak