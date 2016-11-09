Sanayi Sitesi’nde gerçekleşen organizasyonda modifiye araç tutkunları bir araya geldi. Sahiplerinin Kara, Çakariş, Joker, Deli Oğlan gibi isimler verdiği modifiye araçlar renkli görüntüler oluşturdu. Modifiye araç tutkunu Barış Çepni, "5-6 illerden araç gelmiş buraya, şuanda 30-40'a yakın araç var. Buradaki amaç yani araçlarını seven gençler ayda yılda bir toplanıyoruz. Herkes birbiriyle kaynaşmış, adam Giresun'dan kalkıp geliyor, Ordu'dan geliyor, Samsun'dan kalkıp gelen var” dedi.

İzmir’den gelerek organizasyona katılan bir başka modifiye tutkunu ise, “Biz İzmir'den geldik buraya, modifiye için toplantı olduğunu duyduk. Arkadaşlar davet etti. Davetlerini kırmamak için İzmir'den buraya geldik. Mesela bu araç İzmir'de özenle toplanmış bir araç, 92 model bir araç ama fazlasıyla masraf edilmiş bir araç. Adamın arabası 5 milyar, 10 milyar tesisat koyuyor, niye seviyor abi? Janttı, lastikti, müzikti biz arabaları süslemeye çalışıyoruz. Hani biz 100 milyarlık, 200 milyarlık araba almak niyetine 5-10 milyarlık araba alıp bütçemizce masraf edip güzelleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

50 aracın katıldığı etkinlikte, modifiye araçların renkleri, motor kuvvetleri ve ses sistemleri gibi özellikleri meraklılarıyla paylaşıldı. Türkiye'nin değişik illerinden gelen tutkunlar, daha sonra araç geçişi yaparak vedalaştı.

Hasan Fehmi Demir