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Modoko Furnitere İstanbul’da ziyaretçilerini bekliyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) ve CNR Holding iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Mobilya Fuarı (Furniture İstanbul), kapılarını ziyaretçilere açtı. 70 bin ziyaretçi bekleyen fuarda Modoko da yapmış olduğu Modoko AVM maketini stantta sergileyerek yılbaşına özel yaptığı kampanya ile ilgili de fuar ziyaretçilerini bilgilendirecek.

Modoko Furnitere İstanbulda ziyaretçilerini bekliyor

08 Kasım 2017 11:29

Mobilya sektörü için önemli olan Furniture İstanbul’da ilk defa Modoko maketini görücüye çıkaracaklarını belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, “Furniture İstanbul mobilya fuarı, ülkemizde üretilen mobilyaların uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlamasının yanında, sektördeki son trendlerini belirlemesi açısından çok önemli. Bu sene fuara Modoko’nun maket çalışmasını da getirdik. Ayrıca, ana fuaye alanında standımızı ziyaret edenlere Modoko’nun yılbaşına özel yaptığı araba çekilişi hakkında da bilgilendireceğiz. Tüm mobilyaseverleri Furniture İstanbul’a bekliyoruz” dedi.

 

 

Etiketler: modoko, Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’nin (MOSDER)

 

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