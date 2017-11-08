Modoko FurnitUre İstanbul'da Ziyaretçilerini Bekliyor

Mobilya sektörü için önemli olan Furniture İstanbul’da ilk defa Modoko maketini görücüye çıkaracaklarını belirten Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, “Furniture İstanbul mobilya fuarı, ülkemizde üretilen mobilyaların uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlamasının yanında, sektördeki son trendlerini belirlemesi açısından çok önemli. Bu sene fuara Modoko’nun maket çalışmasını da getirdik. Ayrıca, ana fuaye alanında standımızı ziyaret edenlere Modoko’nun yılbaşına özel yaptığı araba çekilişi hakkında da bilgilendireceğiz. Tüm mobilyaseverleri Furniture İstanbul’a bekliyoruz” dedi.