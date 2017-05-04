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Modoko, kanserojen mobilyalara dikkat çekiyor

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, mobilyada kanserojen maddeye dikkat çekerek mobilya alacaklara mobilya alırken kanserojen madde içermeyen E1 belgeli ürünleri tercih etmelerini öneriyor

Modoko, kanserojen mobilyalara dikkat çekiyor

04 Mayıs 2017 15:37

“Mobilya’nın Başkenti” Modoko’nun Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, mobilyalardaki fark edilmeyen tehlikeye dikkat çekiyor. Küçülen yaşam alanlarımıza aldığımız mobilyalarımızla daha fazla vakit geçirdiğimizi kanserojen madde içeren ürünlerin sağlımızı ciddi oranda tehdit ettiğini belirten Özçelik, tüketicilerin pek çok hastalığın tetikleyicisi olabilecek formaldehit içerikli kanserojen maddeye karşı bilinçlenmeleri gerektiğini söylüyor.
Tüketicilerin mobilya satın alırken model ve fiyattan çok mobilyanın E1 standartlarına göre üretilip üretilmediğine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Özçelik, “Evimizde, ofisimizde kısaca tüm yaşam alanlarımızda kanserojen bir maddeye maruz kalabiliyoruz. Mekânlarımıza aldığımız, saatlerimizi geçirdiğimiz mobilya ve dekorasyon malzemelerinde sağlığı göz önüne alarak standartlara uygun üretilmiş olan ürünler tercih edilmeli. İthal ve ucuz mobilyalarda dikkat edilmeyen E1 standardına uymayan ve bulunduğu alana formaldehit salınımı sağlayan mobilyalar tehlike oluşturuyor. Modoko’da yıllardır mobilya üreten zanaatkârlarımız için model ve estetikten önce kalite ve sağlıklı ham madde kullanımı ön plandadır. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Modoko’da faaliyet gösteren tüm markalar, E1 sertifikalı birinci sınıf ham maddeyle üretim yapan firmalar. Mobilya sektörü olarak bu tehlikeye karşı tüketicileri bilinçlendirmemiz gerek. Özellikle çocuk ve genç odası tasarlarken sağlıya zarar vermeyen boyaları kullanarak mobilya üretilmesi gerekir. Mobilya alacaklara bu konularda dikkatli olmasını, bütçesinin yanı sıra mobilyanın kalite ve E1 standardına uygunluğunu da kontrol etmesini öneririm ”dedi.
  

Etiketler: kanserojen mobilyalara, Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ.Etem Özçelik, “Mobilya’nın Başkenti


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