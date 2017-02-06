Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » MODOKO: “KDV İndirimi tüketiciyi hareketlendirecek”

MODOKO: “KDV İndirimi tüketiciyi hareketlendirecek”

Hükumetin mobilya sektöründe 3 ay süreyle KDV indirimi gerçekleştirdiğini açıklaması üzerine Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem Özçelik, açıklamalarda bulundu.

MODOKO: “KDV İndirimi tüketiciyi hareketlendirecek”

06 Şubat 2017 16:03

"Mobilyada KDV oranının 3 ay süreyle yüzde 18'den 8'e düşürülmesi sektörde olumlu bir hareketlenme sağladı" diyen Özçelik, "Alınan kararın mobilya sektörünü yüzde 25-30 oranında hareketlendireceği belirtiliyor. Beklentiler, sağlanan yüzde 10 indirimin doğrudan tüketiciyi sevindireceği ve sektörde istihdam artırımını sağlayacağı yönünde oldu" diye konuştu.

Özçelik konuşmasına şu şekilde devam etti, " Tüketicinin yararına olan bu tarz çalışmalar mobilya sektöründe büyüme sağlayacak. Modoko olarak taksitlendirmede yaşanan gelişmelerden olumlu etkilendik. Mobilya sektörüne gelen KDV indirimiyle mobilya severlerin yüzü gülecek. Çünkü yapılan yüzde 10’luk indirim oranı doğrudan tüketiciyi sevindirecek. Özellikle yeni evlenen çiftler mevcut bütçelerinin yetersizliğinden dolayı ithal mobilyaları tercih ediyordu. KDV indirimi mobilya sektöründe gerçekleştiği için yerli mobilya talebi de artacak. Bizim beklentimiz KDV indiriminin yerli piyasayı hareketlendireceği yönünde. Özellikle sektörde yüzde 20-25 civarında büyüme bekliyoruz. Ayrıca yapılan KDV indirimiyle sektörde yaşanan istihdam açığı ve kayıt dışı durumu düzelecek. ” şeklinde açıklamada bulundu.

Modoko hakkında bilgi veren Özçelik, "1969’da kurulan Türkiye’nin en seçkin mobilyacılar sitesi Modoko’da 150.000 m2 alanda 350 önemli mağaza bulunmaktadır. Her tarzda mobilya üreten ve kişiye özel tasarım yapan birçok firmayı da bünyesinde bulundurarak yaşam alanlarını daha ‘özel’ kılan Modoko, doğrudan 5.000, dolaylı olarak 35.000 kişiye istihdam sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: KDV, KDV indirim, mobilya sektörü, modoko


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!