Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da kabul edilen düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Bu haberin ardından pek çok sektörde olduğu gibi mobilya ve imalat sektöründen de açıklama geldi.

Modoko Yönetim Kurulu Başkanı İ. Etem ÖZÇELİK “Ekonominin hareketlenmesi çalışmalarında çok önemli bir olgu yaratan Sicil Affı, özellikle küçük esnafı sevindirecek. MODOKO da dâhil, Sicil Affı tüm sektörlere bir ivme verecek. Sicil Affı sayesinde, borcunu tahsil edemeyen birçok firmanın kasasına para girecek. Bu para da beklediğimiz para trafiğine bir yoğunluk kazandıracak. Hükümetin bu yapılandırma ve Sicil Affı konusundaki çalışmaları bizi sevindirdi. Zira kredi, kredi kartı, çek, senet borcundan dolayı kara listeye alınıp bankalardan eli boş dönenlerin umutla beklediği sicil affı yakında yürürlüğe girecek.

Sicili temizlenen hemen kredi çekebilecek ve işlerine yatırım yapabilecek.” dedi.

