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Mogan Gölü'nde sazlık yangını

Mogan Gölü'nde sazlık yangını
Mogan Gölü'nde sazlık yangını

Ankara'da Mogan Gölü'nün kıyısında bulunan sazlıklarda çıkan yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Alınan bilgilere göre, Mogan Gölü'nün Hacılar Mahallesi tarafındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle gölün üzerini yoğun bir duman bulutu kapladı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti.

Yangından etkilenen bazı itfaiye personeline, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay da olay yerine gelerek bilgi aldı. 

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Ayşe Üngör
 

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