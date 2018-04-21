Mohamed Salah durdurulamıyor!

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Bromwich ile 2-2 berabere kalırken, kırmızılıların yıldız golcüsü Salah, bu mücadelede de gollerine devam etti. Mısırlı golcü, mücadelenin 72. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Liverpool formasıyla Premier Lig’de 31. sayısına ulaşmış oldu. Başarılı futbolcu, kırmızılı forma ile 48 resmi maçta da 43. kez ağları sarstı.

Sezon başında İtalyan ekibi Roma’dan İngiltere’nin yolunu tekrar tutarak, Liverpool ile anlaşan Mohamed Salah, forma giydiği West Bromwich deplasmanında 84 dakika sahada kalarak, attığı golle takımına katkı sağladı.

Bora Akyol