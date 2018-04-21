Diğer
Kategoriler

Mohamed Salah durdurulamıyor!

Liverpool’un yıldız futbolcusu Mohamed Salah, West Bromwich deplasmanında attığı golle ligdeki 31. golünü kaydetmiş oldu.

Mohamed Salah durdurulamıyor!

21 Nisan 2018 16:28

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Liverpool, deplasmanda karşı karşıya geldiği West Bromwich ile 2-2 berabere kalırken, kırmızılıların yıldız golcüsü Salah, bu mücadelede de gollerine devam etti. Mısırlı golcü, mücadelenin 72. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken, Liverpool formasıyla Premier Lig’de 31. sayısına ulaşmış oldu. Başarılı futbolcu, kırmızılı forma ile 48 resmi maçta da 43. kez ağları sarstı. 

Sezon başında İtalyan ekibi Roma’dan İngiltere’nin yolunu tekrar tutarak, Liverpool ile anlaşan Mohamed Salah, forma giydiği West Bromwich deplasmanında 84 dakika sahada kalarak, attığı golle takımına katkı sağladı.  

Bora Akyol

Etiketler: liverpool, Mohamed Salah

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç