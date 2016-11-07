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Moldava’dan Dr. Günsel'e Onur Belgesi

Yakın Doğu Üniversitesi(YDÜ) Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel, 400 bin üyesi olan Moldova Cumhuriyeti Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Oleg Budza'nın davetlisi olarak konfederasyonu ziyaret ettiği sırada kendisine Onur Belgesi takdim edildi.

Moldavadan Dr. Günsele Onur Belgesi

07 Kasım 2016 11:06

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Ziyarette, Moldova Cumhuriyeti Sendikalar Konfederasyonu Başkanı Oleg Budza, özellikle YDÜ Hastanesinin dünyada az bulunan bir hastane olduğunu ve YDÜ ile işbirliği çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitim verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oleg Budza ayrıca Moldova ve Gagavuzya gençlerine eğitim alanında yaptığı önemli katkılardan Dolayı Dr. Suat İ. Günsel'e Federasyonun özel onur belgesini takdim etti.

Daha sonra Dr. Suat İ.Günsel Moldova temasları çerçevesinde Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zinaida Atikova ile de bir araya geldi. Komrat Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ve İnovasyon Merkezleri ile YDÜ arasında akademik ve ortak araştırmalar konusunda işbirliği üzerinde mutabakata varıldı.
Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel'e Gagavuzya ve Moldava temaslarında YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu eşlik ediyor.

Etiketler: eğitim, Moldova Cumhuriyeti Sendikalar Konfederasyonu, onur belgesi, Yakın Doğu Üniversitesi


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