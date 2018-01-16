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Moloz yığınları arasından ceset çıktı

Zeytinburnu'nda, geçtiğimiz hafta yıkılan Nakliyeciler Sitesinin bulunduğu alandaki enkazdan ceset çıktı.

Moloz yığınları arasından ceset çıktı

16 Ocak 2018 15:28
Moloz yığınları arasından ceset çıktı - Tıkla İzle

7 Ocak itibari ile yıkılan Zeytinburnu Ambarlardaki eski Nakliyeciler Sitesi'nin bulunduğu alanda bir ceset bulundu. Yıkım alanındaki görevliler, enkaz yığınının arasındaki cesedi fark ederek polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin bulunduğu moloz yığınlarının arasında ceset üzerinde inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemelere göre cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürürken şahsın nasıl öldüğüne dair araştırma yapıyor. 

Mehmet Altunışık - Volkan Kayalar

 

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