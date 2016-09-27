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Moody's 14 bankanın notunu düşürdü

Moody's, 14 bankanın uzun vadeli borç ve mevduat notlarını indirdi.

Moodys 14 bankanın notunu düşürdü

27 Eylül 2016 16:01

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 'durağan' görünüm Baa3'ten ile Ba1 seviyesine indirmesinin sonrasında 17 Türk finans şirketinin kredi notları için de yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Buna göre, kuruluş, 14 bankanın uzun vadeli borç ve mevduat notlarını, zayıflayan faaliyet ortamı, fonlama ve likidite konularında artan aşağı yönlü riskler nedeniyle düşürdüğünü açıkladı. Notu düşürülen bankalar, Akbank TAS, Alternatifbank A.S., HSBC Bank A.S. (Türkiye), ING Bank A.S. (Türkiye), T.C. Ziraat Bankasi, Turkiye Halk Bankasi A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Turk Ekonomi Bankasi A.S., Turkiye Garanti Bankasi A.S., Yapi ve Kredi Bankasi A.S., Turkiye IS Bankasi A.S., Sekerbank T.A.S., Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S ve Türk Eximbank olarak sıralandı. 


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