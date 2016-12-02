Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen yıl sonunda belirlediği ve Türkiye için bugün görünen değerlendirmeyi takviminden çıkardı. Kurumun takvimine eklenen notta Türkiye’nin kredi notu ile ilgili değerlendirmesinin 22 Kasım itibariyle takvimden çıkarıldığı belirtildi.

Moody’s, bugün veya gelecek günlerde bir değerlendirme yaparsa, takvim dışı bir değerlendirme olacak.

Ayrıca, kurumdan yapılan en son değerlendirmede (23 Eylül tarihinde) Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu 'yatırım yapılabilir düzey' olan 'Baa3'ten bir basamak aşağıda olan 'Ba1'e düşürmüş ve not görünümünü 'durağan' olarak belirlemişti.

