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Moody's’e bir cevap da TOKİ’den

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in Türkiye’nin kredi uzun vadeli tahvil notunu Ba1’den Ba2’ye düşürmesine bir cevapta TOKİ’den geldi.

Moodyse bir cevap da TOKİden

09 Mart 2018 15:34

Moody’s’in skandal kararına rağmen, yatırımcılar TOKİ tarafından açık artırma ile irili ufaklı 20 ilde satışa sunulan 110 arsaya yoğun bir talep gösterdi. Açık artırma müzayedesi 346,5 milyon TL’lik rekor satış bedeli ile sonuçlandı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından açık artırma organizasyonu ile 20 ilde yatırımcılara sunulan arsalara yoğun talep geldi. Açık artırma müzayedesi 346,5 milyon TL’lik rekor satış bedeli ile sonuçlandı. 8 Mart 2018 günü TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde, İstanbul Halkalı’daki Hizmet Binası’nda ve internet üzerinden katılımla düzenlenen açık artırma sonucunda 110 adet arsa ortalama yüzde 13 değer artışıyla 346 milyon 564 bin 550 TL’ye alıcı buldu. 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanı (TOKİ) Ergün Turan, yaptığı açıklamada, "Yatırımcıdan gelen bu yoğun talep hem bizim için hem de ekonomimiz için olumlu bir göstergedir" dedi. 

Turan, ayrıca yapılan rekor teklifin Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Muhammen bedeli 306 milyon 523 bin 524 TL olan 27 adet arsanın 40 milyon 41 bin 26 TL (yüzde 13) değer artışıyla 346 milyon 564 bin 550 TL’ye satıldığını belirten Turan, "20 ilde yatırımcılarımıza sunduğumuz arsalarımıza yoğun bir talep geldi. Yatırımcılarımızın göstermiş olduğu yoğun talep ülke ekonomisi göstergeleri adına da olumlu bir gelişmedir. Müzayedemize yatırımcılar rekor bir teklifte bulundu. Bu rekor ülkemiz ekonomisinin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu ve yatırım yapılabilir güvenli bir liman olduğunun göstergesidir. Bu rekor teklif Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesidir" açıklamasında bulundu.

Alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlara konut üretebilmek için atıl durumdaki kamu arazilerini değerlendirdiklerini belirten Turan, "Sanayi, eğitim, sağlık, turizm ve kamu yatırımları için de arsa üretiyoruz. Konut, ticaret, özel eğitim alanı, akaryakıt, rehabilitasyon merkezi, sanayi alanı niteliğindeki arsaların alıcı bulduğu müzayedemizin sonucunda elde edeceğimiz gelir, kamuya odaklı projelerimizde kaynak olarak kullanılacaktır" dedi. 

Etiketler: toki

 

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