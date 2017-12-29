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Mor beyin ile Bylock mağduru kadın öğretmen beraat etti

Kayseri’de Fetullahçı terör örgütünün gizli iletişim ağı Bylock programını kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan ve FETÖ’nün, “Mor Beyin” isimli internet sitesi yüzünden cep telefonu numarasının iradesi dışında ByLock IP’lerine yönlendirildiği tespit edilen kadın öğretmen mahkemece beraat etti.

Mor beyin ile Bylock mağduru kadın öğretmen beraat etti

29 Aralık 2017 13:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde FETÖ’nün, “Mor Beyin” isimli internet sitesini kullananları Bylock alanına yönlendirdiğini, ByLock kullanıcısı olmamalarına rağmen bu durumda olan 11 bin 480 GSM numarasının tespit edildiğini açıkladı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan ve görevinden ihraç edilen öğretmen Ayşe Yasemin Şarvan hazır bulundu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu siber masasından gelen 11 bin 480 kişilik listede olan tutuksuz sanığın beraatına karar verdi.

Kayseri’de Mor beyin listesinde ilk beraat

Karar sonrası eşi Selçuk Şarvan ile birlikte büyük sevinç yaşayan 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Ayşe Yasemin Şarvan, duruşma sonrası İHA’ya yaptığı açıklamada, “Bünyan’da 12 yıllık sınıf öğretmeniyim. Bundan 15 ay önce bylock iddiasıyla açığa alındım. 1.5 ay sonra ihraç edildim. Mart ayında 5 günlük bir gözaltı süreci oldu. Hiç tanımadığım, hiç bilmediğim ve hiç kullanmadığım bir program ve örgüt üyeliğinden yargılandım. Çok şükür gerçekler ortaya çıktı. Kayseri’de Mor beyin listesinde ilk beraat alan kişiyim. Adalet yerini buldu. Devletime, adalete her zaman güvendim. Suçsuz olan herkesin de aklanmasını diliyorum” diye konuştu. 

Şeref Kahraman

Etiketler: beraat, kadın öğretmen, Mor beyin

 

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