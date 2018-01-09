Mor Beyin mağduru avukat Mustafa Yaman beraat etti

FETÖ üyeliği suçundan tutuklu yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mustafa Yaman, ByLock uygulamasına istem dışı yönlendirilenler listesinde adının yer almasının ardından, Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara celsede verdiği kararıyla tahliye edilmişti.

Yaman hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı iddiasıyla “FETÖ üyeliği” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

"DAHA YOLUN ÇOK BAŞINDAYIZ"

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Yaman ile avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yaman, “Tüm araştırmalar yapıldı. FETÖ yapılanmasına Türkiye’deki en uzak insanlardan biriyim. Bu örgütle adımın anılması bile benim için kabul edilemez bir durumdur” diyerek beraatini istedi. Sanığın avukatları da beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle Yaman’ın beraatine hükmetti. Duruşma sonrası yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Yaman basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Türkiye’de hukukun ve adaletin tesis edileceği günlere ümidimizi kuvvetlendiren bir karardır. Daha yolun çok başındayız, on binlerce insan bu işten mağdur oldu. Dilerim diğerleri de bu suçlamalardan ve isnatlardan kurtulurlar. Yargı misyonunu ilgilendiren insanların çok dikkatli olması gerekir “dedi.

Başak Akbulut