'Mor Beyin' mağduru Ömer Faruk Aydemir görevine yeniden başladı

İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, "Uzun yıllardır İHA’da çalışan ve aramıza geri dönen arkadaşımızdan, bundan sonra da önemli başarılar bekliyoruz. Kaldığı yerden devam edecek inşallah" dedi.

Bylock iddiasıyla suçlanan fakat “Mor Beyin” mağduru olduğunun anlaşılmasının ardından hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesice beraat kararı verilen İhlas Haber Ajansı’nın İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir görevine döndü. Aydemir'in İhlas Haber Ajansı İstihbarat şefliğine geri dönüşünün ardından bir tören düzenlendi. Törene, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Hamit Arvas, İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş, İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, İhlas Haber Ajansı İstihbarat Şefi Ömer Faruk Aydemir ve ajans çalışanları katıldı.

İHA Genel Müdürü Hamit Arvas, “Bir müddet önce aramızdan ayrılan Ömer Faruk Aydemir, bugün itibari ile aramıza döndü. Arkadaşımıza hoş geldin demek için bugün bir araya toplandık. Hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine iman ediyoruz, bunun da şer gibi görünen ama neticesi hayır olan bir süreç olduğuna inanıyoruz. 20 yılını İHA'ya vermiş ve Türkiye’nin sayılı muhabirlerinden olan çok tecrübeli olan arkadaşımızın şirketimize önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Ülkemizin karşılaştığı bu tehlikeli örgütün kötülüğü dokunmadığı kimse ve şirket kalmadı gibi. Uzun yılladır İHA’da çalışan arkadaşımızdan bundan sonrası için de önemli görevler bekliyoruz. Kaldığı yerden devam edecek inşallah” dedi.

İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş de, “Çalışmalarında son derece memnunduk, en başından beri yanlış giden bir şeylerin olduğunu söylüyorduk. Şimdi bu tescillenmiş oldu. Sıkıntılı süreçler her toplumda oluyordu, bizim abdestimizden ve arkadaşımızdan şüphemiz yoktu. Hep arkasında durduk, her türlü ortamda da bu düşüncemizi ifade ettik. Yanlışlıklar ortaya çıktı” diye konuştu.

“İlk günden itibaren temiz olduğunu hissettik arkasında durduk”

İhlas Haber Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Oğuzhan Güven, “Uzun yıllar İhlas Haber Ajansına hizmet eden arkadaşımıza ilk günden beri güvendik. İlk günden itibaren temiz olduğunu hissettik, arkasında durduk. Gelişmeler bizi haklı çıkarttı yönetim de bizim arkamızda durdu. İhlas Haber Ajansı ailesine tekrar katıldı. İnşallah uzun yıllar hizmet edecek. “Nerede kalmıştık” diyerek yeni döneme başlamak istiyoruz" dedi.

“Bana inandıklarını her daim söylediler”

Mor Beyin mağduru İhlas Haber Ajansı İstihbarat şefi Faruk Aydemir ise “Yöneticilerim bana inandıklarını her zaman söylediler. Çok şükür aklandık geç de olsa adalet yerini buldu. Temizlenmiş bir şekilde tekrar kaldığımız yerden işimize devam edeceğiz. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hepsi benim yanımdaydı” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç