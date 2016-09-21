Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaşacağı Akhisar Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Hasan Subaşı Tesisleri’ndeki Teknik Direktör Jose Morais idaresindeki antrenmana, kadro dışı bırakılan Samuel Eto’o ve sakatlığı süren Mbilla katılmadı. Kırmızı-beyazlıların antrenmanını çeşitli dönemlerde Antalyaspor’da forma giyen emektar futbolcular da izledi. Sahaya gelen emektar futbolcularla, kırmızı-beyazlılar selamlaşıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, top sürme ve top kapma çalışması ve çift kale taktik ağırlıklı maç ile sona erdi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais, ligde 4 haftada 1 puan almaları ile ilgili olarak, istedikleri bir sonucun olmadığını söyledi. Ligde 12 puanı almanın bir olasılık olduğunu aktaran Morais, “Dünya üzerinde bir çok takım tanıyorum ki 4 maçta 0 puan aldılar. Biliyorum ki bu takımlarda son olmayacak. Bu da Antalyaspor hakkında da söyleyebileceğim bir şey. 1 puanımız var. Almamız gereken çok daha fazla puan var” dedi.

"Akhisar maçını kazanacağız"

Bu hafta sahalarında karşılaşacakları Akhisar Belediyespor’un da lige istedikleri gibi başlayamadığını dile getiren Morais, “Bu maçta tek amacımız var, taraftarımızın desteğini arkamıza alıp maçı iyi şekilde kazanmaktır. Antrenmanlarda bu kadar sıkı, hırslı ve sert çalışıyoruz, bu maçı kazanmamamız için bir nedendir” diye konuştu.

"Eto'o'un olmaması avantaj"

"Eto’o’nun kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Morais, “Bu sorunun muhatabı ben değilim. Bu kulübün yöneticileri ve başkanı var. Bu soru başkana iletilmelidir. Eto’o’nun takımda olmamasını avantaj olarak ele alırsak, takımım her zaman sahaya 11 kişi ile çıkacak. Kazanmak isteyen 11 kişi olacak sahada. Buna avantaj olarak bakıyoruz. Avantajımız 11 kişi ile oynayacak olmamız” cevabını verdi.

İsa Akar - Ertuğrul Gün

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