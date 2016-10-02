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Moralılar Deresi temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Akhisar Moralılar Mahallesi’ndeki derenin temizliğini yaparak, vatandaşları kötü koku ve sinek çilesinden kurtardı.

Moralılar Deresi temizlendi

02 Ekim 2016 13:25

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesindeki vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için yürüttüğü dere temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Akhisar’a bağlı Moralılar Mahallesi’ndeki derenin temizlenmesi için kolları sıvayan MASKİ, bin 500 metrelik alanda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Paletli ekskavatör adı verilen iş makinesi yardımıyla işlemlerini yürüten MASKİ ekipleri, derede biriken bitki kalıntıları ve çöpleri temizleyerek ortadan kaldırdı. MASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışma sayesinde, Moralılar Mahallesi sakinleri kirliliğin neden olduğu kötü koku ve haşere derdinden kurtulmuş oldular. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi bünyesinde bölgede yürütülen işlemleri, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve Akhisar MASKİ Sorumlusu Fatih Tuncer de yakından takip ederek, çalışmalara ait ilerlemeyi yerinde incelediler. 

Barış Gezici

Etiketler: Moralılar Deresi


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