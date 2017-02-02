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Morhipo'dan 'Sevgililer Günü' için hediye tüyoları

Morhipo.com, Sevgililer Gününe özel hazırlamış olduğu seçeneklerini açıkladı.

Morhipodan Sevgililer Günü için hediye tüyoları

02 Şubat 2017 12:00

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşması ile sevdiğine hediye almak isteyen kişiler, mağazaları ve alışveriş sitelerine yönelmeye başladı. Morhipo.com da sevgililer gününe özel sayfalar hazırladığını bildirirken erkekler ve kadınlar için alınabilecek hediyeler hakkında tüyolar verdi.

Erkekler için hediyeler

Morhipo.com'den yapılan açıklamada, teknolojik ürünler, ayakkabı ve aksesuar çeşitleri erkeklerin seveceği hediyelerin başında geldiğini belirtilirken, "Her zaman ve her yerde müzik dinlemeyi seviyorsa ya da konsol oyunları oynamaktan çok hoşlanıyorsa, bluetooth kulaklık seçeneğini listenizin başına ekleyebilirsiniz. Hayatı spor olan ya da spora yeni başlayacak olan sevgiliniz için en iyi hediye tabii ki bir spor ayakkabı olacaktır. Saat gibi klasikleşmiş fakat risksiz hediye alternatiflerini de hediye listenize ekleyebilirsiniz. Morhipo.com’un Sevgililer Günü için hazırladığı özel sayfa size hediyenizi seçerken çok yardımcı olacak" denildi.

Kadınlar için hediyeler

Kız arkadaş ya da eş için atkı, bere ve eldiven gibi parçalar arasından ona kış mevsimini sıcak geçireceği bir hediye verilebileceğini belirten şirket, "Tarzını yansıtan ayakkabılar, iş hayatının olmazsa olmazı ceketler ve daha birçok kıyafet seçeneğini de hediye seçenekleri arasına ekleyebilirsiniz. Tabii ki aksesuarları da göz ardı etmemenizde fayda var. Kolye, küpe, bileklik ve yüzük gibi takı çeşitleri arasından eşinizin ya da kız arkadaşınızın sevdiği tasarımları satın alabilirsiniz. Takı gibi hiçbir kadının hayır diyemeyeceği kozmetik ürünleri ve parfümleri de alışveriş listenize mutlaka ekleyin" açıklamasında yaptı.

Morhipo.com’un Sevgililer Günü sayfasında yer alan '100 TL altı ürünler' kategorisi altında sizi birbirinden şık hediye alternatifleri olduğunu kaydederken, kampanya ile ilgili şu açıklama yapıldı: "Bunlara ek olarak yine aynı sayfa üzerinden Swarovski, Calvin Klein, Beymen, People By Fabrika, Ramsey ve Koton gibi moda dünyasının ünlü markaların ürünleri de yüzde 70'e varan büyük indirimler var. Bu özel günde sadece sevgilinizi değil kendinizi de şımartabilir, Sizler için özel olarak seçtiği 'ünlü Hollywood yıldızlarının stilleri'nden hem kendinize hem de sevdiğinize özel kombinler hazırlayıp bu kutlamayı daha da eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Üstelik tüm bu hediye alternatiflerinden dilediğinize, 'aynı gün teslimat' seçeneği ile geç kalmadan sahip olabilir ya da isterseniz sevdiğinize tam 14 Şubat’ta ulaştırabilirsiniz".

Ayrıca, Morhipo.com instagram adresi üzerinden 10 Şubat tarihine kadar düzenlenen yarışma ile moda editörlerinin seçeceği üç kişiye 150 TL değerinde hediye çekinin verileceği belirtildi.
 


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