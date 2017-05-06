Moritanya eski cumhurbaşkanı, deve sularken kalp krizi geçirerek vefat etti

Veled Muhammed Fal’ın (65) cenaze namazına binlerce Moritanyalı katıldı. Muhammed Fal siyaseti bıraktıktan sonra ülkenin kuzey doğusundaki Tres errumuz vadisinde develeriyle ilgilenmeye başlamıştı.

Veled Muhammed’in cenaze namazı, Moritanya’nın başkenti Nuakşot’ta İbni Abbas Camisinde kılındı. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdul Aziz, bakanlar üst seviye askeri ve polis temsilcileri ve bürokrat ve siyasilerin yanında çok sayı kabile temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Veled Muhammed Fal, başkent Nuakşod’un kuzeyinde Ekridil mezarlığında toprağa verildi.