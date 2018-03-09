MOSFED Başkanı Güleç: 'İhracat vatani görevdir'

Mobilyacının vitrini MODEKO

Ege İhracatçı Birliklerinin ev sahipliğinde MODEKO Fuarı katılımcıları ve sektörün İzmir’deki öncüleri bir araya geldi. İzmir Mobilya Sektörünün MODEKO Fuarı ile bir kez daha vitrine çıktığını vurgulayan Ege Mobilya İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, “Ege Mobilya İhracatçıları Birliği, uzun yıllardır, MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’na “Alım Heyeti Organizasyonu” ile destek oluyor. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle geçen yıl 5 ülkeden “Alım Heyeti” getirdik. Birliğimiz “Alım Heyeti Organizasyonu” ile MODEKO Fuarı’na ve bölgemiz mobilya ihracatına katkılarını sürdürecek. 2016 yılında DESINGİZMİR isimli projeyi hayata geçirdik devam ettireceğiz. 14-18 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan HIGHPOINT SPRINT 2018 Uluslararası Mobilya Fuarı'na iştirak ederek, İzmir mobilyasını tanıtmayı hedefliyoruz”dedi.

Her mobilyacının vatani görevi ihracattır

İzmir Mobilya Üreticilerinin her yıl kendisini MODEKO Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı’nda gösterdiğine dikkat çeken İstanbul Mobilya İhracatçılar Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, kendi firmasının da yer aldığı organizasyon için Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen’e teşekkür etti. İzmir mobilya üreticilerinin üretim ve tasarım gücünün Türkiye açısından bir şans olduğunu belirten Güleç, İzmirli mobilyacıların İnegöllü mobilyacılardan daha fazla katma değer getirdiğini söyledi. Güleç, “ Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ‘Ordumuzun kazandığı zaferler ne kadar büyük olursa olsun, bunlar iktisadi zaferlerle tamamlanmadıkça eksik kalırlar’ demiştir.

Mobilya ihracatı yapmak her mobilyacımızın vatani görevidir. Bu görevi yerine getirmek için çok çalışmalıyız. Çalıştık dünya ihracat sıralamasında 23’ten 12. sıraya yükseldik. Dünyanın ilk 5 mobilya ihracatçısı olmak istiyorsak dünya tasarım dilini konuşuyor olmamız gerekiyor. Anadolu kültürler beşiğidir. Bu kültürün dinamiklerini tasarımlarımıza yansıttığımız zaman ilk 5 ülke arasına gireriz. 2023 mobilya ihracat hedefimiz 6 milyar dolardı bunu yükselttik 10 milyar dolar yaptık. Gittik Türk mobilyasını tanıttık gittiğimiz görüştüğümüz ürünlerimizi gösterdiğimiz ülkelerde ihracatımız katlanarak büyüdü. Türkiye 200 gümrük bölgesinde mal satar hale geldi. Birlik olalım birlikte ihracat yapalım”şeklinde konuştu.

MOSFED’in büyük ailesine EGEMOB da katıldı

Türk mobilya sektörünün ulusal ve uluslararası gelişimine büyük katkı sağlayan Mobilya Dernekleri Federasyonu MOSFED’e Ege’den önemli bir katılım gerçekleşti. Sektörün önde gelen mobilya üreticilerinden oluşan Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEMOB), MOSFED’e Türkiye’nin batıya açılan kapısı İzmir’den güç verdi. EGEMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Baltaş “Ege Bölgesi’ndeki mobilya sektörümüzün sahip olduğu potansiyeli daha ileri taşımak için kurduğumuz derneğimizle birlikte MOSFED’in büyük ailesine katıldık”dedi.

Kuruluşu 22 büyük mobilya üreticisi ile birlikte yaptıklarına dikkat çeken EGEMOB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Baltaş, EGMOB ailesine katılmak ve güçlerini kendileriyle birleştirmek için 50 firmanın daha sırada beklediğini söyledi.

Sektörün nabzını tutanlar buluştu

Toplantıya İstanbul Mobilya İhracatçılar Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Ege Mobilya İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ali Fuat Gürle, İzmir Mobilyacılar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, Başkan vekili Faruk Özdağ, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şimşek, Ege Mobilya Sanayicileri Derneği (EGEMOB) Başkanı Sabri Baltaş ve dernek üyeleri, Ege Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleri, Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen katıldı.