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Moskova’da 24 saatte 700 kaza

Rusya’nın başkenti Moskova’da şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle son 24 saat içerisinde 700’e yakın trafik kazasının meydana geldiği aktarıldı.

Moskovada 24 saatte 700 kaza

31 Ocak 2018 17:28

Rusya’nın başkenti Moskova’da 24 saatte etkili olan şiddetli fırtına sonucu 700’e yakın araba kazası meydana geldi. Trafiğin yoğun olduğu başkentte şiddetli kar yağışı 700’e yakın kazanın meydana gelmesine zemin oluşturdu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada “30 -31 Ocak 2018 tarihlerinde 24 saat içerisinde 691 kaza meydana geldi” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Moskova’da 25 kazanın meydana geldiği ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan, kazalarda ölüm ve ciddi yaralanmaların yaşanmadığı, araçlarda maddi hasarın meydana geldiği belirtilerek kar yağışının yanı sıra sürücülerin trafik kurallarına uymadığı da aktarıldı. 

Şehriyar İmanbeyli

 

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