Diğer
Kategoriler

Moskova’da Müslümanlar camiye sığmadı

Rusya’nın başkenti Moskova’da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını Merkez Camisi’nde kıldı. Avrupa’nın en büyük camisinde yer bulamayanlar sokaklarda saf tuttu.

Moskovada Müslümanlar camiye sığmadı

15 Haziran 2018 15:06

Rusya’nın başkenti Moskova’da Müslümanlar Ramazan Bayramı’nı coşkuyla karşıladı. Bu sene sadece Moskova Merkez Camii’ne bayram namazını kılmak için 300 binden fazla Müslüman geldi. Avrupa’nın en büyük camisi olan Merkez Camii’nde binlerce insan geceden kendilerine yer tuttu. Namaz kılmak için camide yer bulamayanlar ise sokaklarda saf tuttu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da polis caddeleri kapatarak, güvenliği artırdı. Moskova’daki diğer camiler de doldu taştı. 

Rusya’da Ramazan Bayramı, ağırlıklı olarak İslami nüfusu olan özerk cumhuriyetlerde büyük sevinçle karşılandı. Adıgey, Başkirdistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardey-Balkar, Karaçay-Çerkesya, Tataristan, Çeçenistan’da da Ramazan Bayramı resmi tatil günü olarak geçiyor. Son tahminlere göre Rusya’da 20 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. 

Şehriyar İmanbeyli

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç