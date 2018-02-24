Moskova’dan Washington ve Pyongyang’a çağrı

Morgulov, Güney Kore Kış olimpiyatları sebebiyle PyeongChang’ da bulunan iki ülke yetkililerinin bir görüşme yapabileceğine dair birçok haberin medyaya yansıdığını belirtti. Rus diplomat, “Ne yazık ki şuana kadar böyle bir görüşme gerçekleşmedi. Hem ABD’nin hem de Kuzey Kore’nin en kısa zamanda diyalogdan başka alternatifleri olmadığını anlamalarını umuyoruz” şeklinde konuştu.

Hem ABD’yi hem de Kuzey Kore’yi doğrudan diyaloğa ikna etmeye çalıştıklarını ifade eden Morgulov, kış olimpiyatlarının bunun için büyük bir fırsat olacağını belirtti. ABD cuma günü Kuzey Kore’ye nükleer programları konusunda ağır yaptırımlar dayatacağını açıklamıştı.