MosModa CEO’su Işıl Cengiz yeni hedeflerini açıkladı

Dünyaca ünlü markaların en güncel koleksiyonlarını Türkiye’ye getiren MosModa, tüm pazarın gidişatının aksine ilk offline mağazasını Mart 2018’de İstanbul’da açacağını duyurdu. Online satış pazarının her geçen gün büyümesiyle, bu alanda dikey bir pazarlama stratejisiyle ilerleyen MosModa gerek Türkiye’de açacağı mağazası, gerek ise Orta Doğu ülkeleri için hazırladığı Arapça ve İngilizce altyapısı olan websitesi ile daha geniş kitlelere hitap etmeyi amaçlıyor.

Firmanın sahibi İşıl Cengiz yaptığı açıklamada `2015 yılında Mosmoda’yı satın aldığımızda 6 milyon TL yıllık ciro yapan bir websitesiydi. 2017 yılını 18-20 milyon TL ile kapatacağızı düşünüyoruz. Ancak her ne kadar pazar büyüse de, yeni satış kaynakları oluşturmamız gerekiyor. Yıllık büyümemiz yüzde 30 altına düşmese de MosModa’nın potansiyelinin var olduğundan çok daha büyük olduğunu biliyoruz. Özellikle sadık müşterilerimizin talepleri ve olumlu yorumları bizi daha cesaretli adımlar atmaya zorluyor. Bu nedenle internet alışverişine hala soğuk bakan `denemeden almam` diyen kitle için ilk mağazamızı açmaya karar verdik. Bunun yanında Arap ülkelerinden gelen yoğun talebe karşılık ingilizce ve hatta Arapça websitemizin neden olmadığı konusunda da birçok` şikayet aldık. Bu doğrultuda yazılımımızı geliştirerek altyapımıza ingilizce ve arapçayı da ekledik. Takribi olarak 2018 Nisan ayında yayına açmayı hedefliyoruz`dedi.

MosModa’nın CEO’su İşıl Cengiz gelen, Arap ülkelerinde mağaza açmayı düşünüp düşünmedikleri ile ilgili soruya ise `Mağazacılık sektöründe deneyimimiz yok. Bu neden çok deneyimli bir ekiple çalışmaya başladık. Öncelikle bu ekiple, online mağazacılıktaki deneyimimizi birleştirerek bir know-how oluşturmak istiyoruz. Ardından bu deneyimimizi bir Arap ülkesine taşımak planlarımız arasında` şeklinde cevap verdi. Bu konuda özellikle Bakü’den de yoğun istek geldiğini belirten Işıl Cengiz, Bakü’de bir partnerlik ilişkisi kapsamında, Azerbaycan’ın en büyük firmalarından biriyle bu projeyi gerçekleştirebileceklerini iletti.

Ayrıca 2018 3.çeyreğinden itibaren özellikle yurtdışından ünlü tasarımcılarla özel koleksiyonlar hazırlamak istediklerini belirten Işıl Cengiz, bu konudaki görüşmelerine başladıklarını ve ilk tepkilerin son derece olumlu olduğunu iletti.