Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » MosModa'dan ödeme sistemi değişikliği ile ilgili açıklama

MosModa'dan ödeme sistemi değişikliği ile ilgili açıklama

Online alışveriş platformu MosModa, gelen talepler üzerine tüketicilerin daha kolay ve daha güvenilir ödeme yapmalarını sağlamak için tercih ettiği ödeme sistemlerini değiştirdiklerini açıkladı.

MosModadan ödeme sistemi değişikliği ile ilgili açıklama

03 Kasım 2016 11:26

Kadın, erkek ve çocuklara hitap eden giyim, ayakkabı, çanta, kozmetik aksesuar markalarını bir araya getiren online alışveriş platformu mosmoda.com.tr, tüketicilerinin daha özenli ve güvenli hizmet alımı için IT altyapısında kullandığı ödeme sistemlerinde değişiklik kararı verdi. Yapılan açıklamaya göre mosmoda.com.tr alışveriş sitesinde alt yapıda kullanılan ödeme sistemleri kuruluşun bir süreliğine Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini durdurması sebebi ile sıkıntı yaşayan MosModa 2016 Ekim ayında itibaren altyapısında alternatifli bir sistem kullanma kararı verdi. Geçmişte bu sebeple ödeme sistemi altyapısı ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirten MosModa finans yetkilileri: “Artık müşterilerle ilgili para iade sorununu çözmüş durumdayız. Bundan sonra müşterilerinden gelen “ödememi geri alamadım, para iadesi yapılmadı” gibi şikayetler sıfır seviyesine inecektir. Bizleri tercih eden tüketiciler artık daha rahat alışveriş edebilirler. Tüketiciler doğrudan Los Angeles’tan alışveriş yapma ayrıcalığına sahipler” dedi.
 

Etiketler: mosmoda kargom gelmedi, mosmoda para iadesi, mosmoda şikayet


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!