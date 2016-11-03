Kadın, erkek ve çocuklara hitap eden giyim, ayakkabı, çanta, kozmetik aksesuar markalarını bir araya getiren online alışveriş platformu mosmoda.com.tr, tüketicilerinin daha özenli ve güvenli hizmet alımı için IT altyapısında kullandığı ödeme sistemlerinde değişiklik kararı verdi. Yapılan açıklamaya göre mosmoda.com.tr alışveriş sitesinde alt yapıda kullanılan ödeme sistemleri kuruluşun bir süreliğine Türkiye’ye yönelik faaliyetlerini durdurması sebebi ile sıkıntı yaşayan MosModa 2016 Ekim ayında itibaren altyapısında alternatifli bir sistem kullanma kararı verdi. Geçmişte bu sebeple ödeme sistemi altyapısı ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını belirten MosModa finans yetkilileri: “Artık müşterilerle ilgili para iade sorununu çözmüş durumdayız. Bundan sonra müşterilerinden gelen “ödememi geri alamadım, para iadesi yapılmadı” gibi şikayetler sıfır seviyesine inecektir. Bizleri tercih eden tüketiciler artık daha rahat alışveriş edebilirler. Tüketiciler doğrudan Los Angeles’tan alışveriş yapma ayrıcalığına sahipler” dedi.

