Mostar Köprüsü önünde “15 Temmuz’u unutma, unutturma” pankartı açtılar

Eyüplü gençler Balkan Turu’nun dördüncü gününde Bosna Hersek’i gezmeye devam ettiler. Kosova, Makedonya ve Sırbistan’ın ardından turun son durağı olan Bosna Hersek’te gençler sabah erken saatlerde Konyits'e gittiler. Burada 4. Mehmet tarafından inşa ettirilen ve TİKA tarafından restore edilen tarihi Konyits Köprüsü’nü gezerek köprü hakkında bilgi aldılar, savaş döneminden kalan izleri gördüler. Ardından 1943’te inşa edilen ve aynı yıl Alman işgaline karşı yıkılan Neretva Köprüsü’nü ve hemen yanında bulunan, şimdilerde müze haline getirilen Neretva Tren Garı’nı gezdiler. Sonrasında ise Sarı Saltuk veya Alperenler Tekkesi diye bilinen tekkeyi ziyaret ettiler. Bu arada Osmanlı ordusunun Balkanlar’a girdiğinde ilk konakladığı ve garnizon haline getirdiği Pocitely Kalesi’ni ve köyünü dolaştılar.

Mostar Köprüsü önünde pankart açtılar

Gençler akşam saatlerinde ise Bosna Hersek’in Mostar şehrini tam ortadan bölen Neretva Nehri’nin üzerinde bulunan, Mimar Sinan'ın öğrencisi olan Hayruddin tarafından inşa edilen Mostar Köprüsü’ne geldi. Eyüplü gençler burada da “15 Temmuz’u unutma, unutturma” pankartı açarak hep birlikte “15 Temmuz’u unutma, unutturma” diye bağırdılar.

Gençler kültürel ve tarihi donanım kazanıyor

Tur sırasında, bu topraklarda olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını belirten gençlerden Cüneyt Akın Can Karataş, “Öncelikle bu geziyi düzenleyen, bize böyle bir fırsatı veren başta Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın olmak üzere bütün Eyüp Belediyesi personeline teker teker teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gezi oluyor. İlk defa çıktım ben yurt dışına, ilk defa da uçağa bindim. Hayatımda bir daha uçağa biner miyim, hayatımda bir daha yurt dışına çıkar mıyım, yurt dışına çıksam Balkanlara gelebilir miyim? Bunlar kafamda soru işareti. Büyük ihtimal böyle şeyler yaşayamayacağım. Bana bu fırsatı tanıyan herkese çok teşekkür ederim. Burası çok güzel, kültürel anlamda bana çok şeyler kattığını düşünüyorum. Ülkemizin dışındaki insanlar nasıl yaşıyor bunları görüyoruz. Benim aslında bu gezide en çok hoşuma giden şey de bir Türk’le karşılaşmanız. Her yerde Türkler varlar. Dört ülke dolaştık, Kosova, Sırbistan, Makedonya ve Bosna. Dördünde de gördük, bu çok hoş bir şeydi gerçekten” şeklinde konuştu.

Ömer Akgül isimli öğrenci, “Balkanlar, bu coğrafya çok güzel yerler. Sosyokültürel anlamda da çok güzel, kültürel anlamda da çok güzel. Bosna Hersek’te her yerde Türk ile karşılaştık. Herkesle Türkçe konuştuk, çok kolay anlaştık” dedi.

Berat Atik ise düşüncelerini şu sözlerle aktardı: “Eyüp Belediyesi'nin düzenlediği turda bugün Mostar Köprüsü’ndeyiz. Buradan 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’a teşekkür ediyoruz. Eskiden Osmanlı toprakları olan Balkanlarda Osmanlı’nın izlerinin bulunduğu yerleri geziyoruz. Bir dönem Osmanlı’nın hükmettiği yerleri görüyoruz. Maneviyatı çok yüksek yerler. Ayrıca burada çok sayıda Türk var, Türkçe konuşarak çok rahat anlaşıyoruz.”

Mustafa Biçer