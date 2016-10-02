Afrika’nın geleneksel danslarıyla, sirk ve şovu bir arada sunan 'Mother Africa' gösterisi Expo 2016’da sürüyor. Dansçı ve akrobatlardan oluşan kalabalık bir gösteri grubunun canlı müzik eşliğinde sergilediği şovlar büyük beğeni topluyor. Gösteride Afrika’nın günlük hayatından kesitler eşliğinde sunulan şovlar izleyenlere kendini Afrika’da hissettiriyor. Geleneksel Afrika çalgıları eşliğinde danslarını sergileyen grup, enerjileriyle izleyenleri de eğlenceye ortak ediyor.

Akrobatlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor

Birbirinden zor hareketleri büyük bir ustalıkla sergileyen ve vücudunun esnekliğiyle dikkat çeken akrobatlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Tek tekerlekli bisiklet üzerinde hünerlerini sergileyen akrobat da gösterinin en ilgi çeken şovlarından birine imza atıyor.

Gösteri 20 Ekim’e kadar Gübretaş Tarım Müzesi yanında kurulan sahnede pazartesi hariç her gün saat 19.00/20.05/21.30 ve 22.35’te izleyicilerle buluşmaya devam edecek.