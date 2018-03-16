MotoGP’de heyecan başlıyor

MotoGP’de 2018 sezonunun ilk yarışı bu hafta sonu koşulacak. Katar’ın Lusail şehriyle aynı adı taşıyan pistte, cumartesi günü sıralama turları, 18 Mart Pazar günü ise yarış gerçekleştirilecek. Uzunluğu 5,4 kilometre olan Lusail pistinde sürücüler, 22 tur üzerinden yarışacak. MotoGP’de 19 yarışa sahne olacak sezon, 18 Kasım’da İspanya’nın Valencia kentinde sona erecek.

MotoGP’de geçtiğimiz yıl şampiyonluğa RedBull sporcusu Marc Marquez ulaşmıştı. 25 yaşındaki İspanyol pilot, MotoGP’ye geçtiği 2013’ten itibaren, 2018’e kadar 5 sezonun dördünü şampiyon bitirdi. Genç İspanyol son şampiyon unvanını kaptırmak istemiyor.

Marc Marquez: "Hazır olmak için çalışıyoruz"

Sezonun ilk yarışı olan Katar'a hazırlandıklarını söyleyen Marc Marquez, "En önlerde olmak ve iyi bir şov sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu yıl yine şampiyonluk için mücadele edeceğiz. 2017 çok iyi geçti ama her zaman daha fazla gelişmek şart. Hedef kaza riskini en aza indirerek daha da hızlanmak. Bu yıl bunu düzeltmek istiyorum çünkü bu durum çok önemli. Herhangi bir hata yapıp kaza yaptığında tüm emeklerin boşa gidiyor. Daha hızlı olmak ve kazanmak için sürüş stilimi biraz değiştirmek istiyorum. Stilim biraz da motosikletin karakteristiği ile alakalı. En ufak hatada yerle anında temas edebilirsin" ifadelerini kullandı.