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Motokros şampiyonu Lars Enökl oldu

Uluslararası motosiklet yarışı Red Bull Sea to Sky’ın birincisi Lars Enöckl oldu. Tahtalı Dağı’ndaki finiş çizgisine ilk ulaşan Lars Enöckl’ın ardından ikinci Alman Andreas Lettenbichler ve üçüncü Güney Afrikalı Scott Bouverie oldu.

Motokros şampiyonu Lars Enökl oldu

08 Ekim 2016 16:41

Dünya motosiklet yarışları takviminin en önemli duraklarından biri olan ve yedi yıldır bir marka haline gelen Red Bull Sea to Sky 2016, Avusturyalı Lars Enöckl’ın şampiyonluğunda sona erdi. Enöckl Lars yarışı 3 saat 48 dakika 22 saniyede bitirirken, ikinci Alman Andreas Lettenbichler, 3.51.00’lık derecesiyle ikinci oldu. Podyumun son sırasında ise 3.51.14’lik derecesiyle Güney Afrikalı Scott Bouverie yer aldı.
Birinci günkü Plaj Yarışı’nı Manuel Lettenbichler ilk sırada tamamladı. İkinci gün ise 42 kilometrelik orman yarışı gerçekleşirken, ormanın kralı Güney Afrikalı Wade Young oldu. Orman yarışında alınan derecelere göre onlu gruplar halinde mücadeleye başlayan sürücüler, Olimpos Dağı’na doğru 60 kilometrelik parkuru geride bıraktılar. 2365 metrelik Olimpos Dağı’na ilk sırada çıkan Avusturyalı Enöckl Lars, böylece son iki yılın şampiyonu Graham Jarvis’i de tahtından indirmiş oldu. Kemer’e favori olarak gelen Wade Young ise yaşadığı şanssız kaza nedeniyle kolunu kırdı ve üçüncü gün yarışı bitiremedi.

Lars Enöckl bu sezon ilk kez kazandı
Hard Enduro sezonunda bu yıl beş yarış geride kalırken, Red Bull Hare Scramble ve Red Bull Romaniacs’ta Graham Jarvis zafere ulaşmıştı. 2016 sezonunda Red Bull Megawatt 111’de Jonny Walker ilk sırayı alırken, Hard Enduro’nun açılış yarışı olan Red Bull Minas Riders’ta ise birincilik Alfredo Gomez’in olmuştu. Sezonun beşinci yarışını ise Enöckl Lars birinci sırada tamamladı ve bu sezon ki ilk galibiyetini elde etti.
Enöckl Lars, “Bu harika bir zafer ve çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. En çok dağ yarışında zorlandım ama sonuna kadar zorladım. Önümüzdeki yıl mutlaka tekrar buraya gelip yeni bir zafer peşinde koşacağım” şeklinde konuştu. 

Etiketler: Motokros şampiyonu Lars Enökl


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