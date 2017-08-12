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Motor bölümünde çıkan yangın aracı küle çevirdi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde motor bölümünde yangın çıkan araç kısa sürede küle döndü.

Motor bölümünde çıkan yangın aracı küle çevirdi

12 Ağustos 2017 16:38

Olay Nusaybin'e bağlı Demirkurt Jandarma Karakolu mevki İpekyolu üzerinde Nusaybin-Mardin istikametinde seyir halinde olan bir kamyonette meydana geldi. Ramazan Durmuş yönetimindeki 73 DD 535 plakalı kamyonet yolculuk yapanların araçtan koku geldiğini söylemeleri üzerine sürücüsü tarafından yol kenarına çekildi. Yol kenarına çekilen araç kontrol edilirken motor kısmında alevler belirmeye başladı. Aracın motor kısmında çıkan yangın kapağın açılmasıyla bir anda araca sıçradı. Araç sürücüsü Durmuş Nusaybin itfaiyesini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaye ekipleri köpüklü suyla yangına müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle İpekyolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, söndürme işlemlerinin tamamlanmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. 

Yangın nedeniyle araç tamamen yanarak küle dönerken sadece demir yığını kaldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.  

Cihat Şayık


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