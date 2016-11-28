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Motor kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

Şişli'de geçtiğimiz pazar günü motorunun hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki parmaklıklara çarparak hayatını kaybeden Turgay Girgin son yolculuğuna uğurlandı. Gencin anne ve babasıyla çok sayıda akrabasının sağır ve dilsiz olması nedeniyle, imamın söylediklerini bir vatandaş işaret diliyle anlatırken, helallik işaret diliyle alındı.

Motor kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

28 Kasım 2016 15:28
Motor kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

1 yıllık evli olan ve turizmle geçimini sağlayan Girgin’in yakınları, onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Tabutun başında gözyaşı döken aile, kaybettikleri Girgin için dualar etti. Annesi ve babası Gülçin ve Nurullah Girgin çifti ve bazı yakınları sağır ve dilsiz oldukları için hoca ile birlikte bir yakını işaret dili ile dualarını ederek son görevlerini yerine getirdi. 1 yıl önce evlendiği eşini kaybeden Arzu Girgin ayakta durmakta zorlandı.
Hayatını kaybeden Girgin için çok üzgün olduğunu belirten kayınvalidesi Ayfer Kasap, “Akşam evde otururken arkadaşlarıyla, almış motorun anahtarını yola çıkmış. Motor tutkunu değildi ama ecel yani bilmiyorum. Çok üzgünüz. Daha 1 senelik evliydi. Yani 4 senedir de tanışıyorduk. Çok dünya iyisi bir insandı. Benim damadımdı ama benim oğlum gibiydi. Allah’ım onu nur içinde yatırsın. Her şekilde hakkımı helal ediyorum. Keşke yaşatabilseydik ama ecel gelince önüne geçemiyoruz. Diyecek başka bir şeyim yok” dedi.
Kağıthane Sanayi Mahallesi’nde bulunan Merkez Cami’de cenaze namazı kılınan Turgay Girgin, düzenlenen törenin ardından Sanayi Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
 

Alper Korkmaz


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