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Motor kısmı tutuşan LPG’li otomobil alev alev yandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan LPG’li otomobil, alev topuna döndü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Motor kısmı tutuşan LPGli otomobil alev alev yandı

03 Şubat 2018 23:09

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Hisaryen Merkez Mahallesi Tuna Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nail Ç. idaresindeki 34 DPC 86 plakalı LPG’li otomobil seyir halindeyken motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü Nail Ç. otomobili durdurarak müdahale etmek istedi. Otomobilin motor kısmında alevlerin çıktığını gören otomobil sürücüsü hemen yetkililere haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir yandan otomobilde patlama yaşanabileceği ihtimali ile sokakta güvenlik önlemi alırken bir yandan da ateş topuna dönen araca müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlarının ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının aracın elektrik sisteminden oluşan bir arızadan kaynaklandığı belirlendi.

Kullanılmaz hale gelen otomobilin çekici yarımıyla kaldırılmasının ardından yol, tekrardan trafiğe açıldı. Çıkan yangında yaralananın olmadığı öğrenildi.

Cihan Atik
 

 

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