Motor kısmında yılan gören sürücü 1 hafta otomobiline binemedi

Olay, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi 1211 Nolu Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EN 864 plakalı otomobilin içerisinde yılan gören sürücü Sabri K., panikle aracını kitleyerek otoparktan uzaklaştı. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramadığı için korkudan 1 hafta aracına yaklaşamayan sürücü, çareyi itfaiye ekiplerinden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, araçta yılan aramaya başladı. Aracı didik didik arayan ekipler, uzun süren çalışmasına rağmen yılan bulamadı. Sürücü Sabri K. ise aracında yılan bulunamamasına rağmen korkusunu yenemeyerek yine aracına binemedi.

Remzi Şimşek

