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Motor kısmında yılan gören sürücü 1 hafta otomobiline binemedi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir otoparka bıraktığı otomobilinin motor kısmında yılan gören ve aracını 1 hafta yerinden kıpırdatamayan sürücünün yardımına itfaiye ekipleri koştu. Ekipler, tüm aramalara rağmen araçta yılana rastlayamadı.

Motor kısmında yılan gören sürücü 1 hafta otomobiline binemedi

09 Nisan 2018 16:52

Olay, Adapazarı İlçesi Tığcılar Mahallesi 1211 Nolu Sokak'ta bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EN 864 plakalı otomobilin içerisinde yılan gören sürücü Sabri K., panikle aracını kitleyerek otoparktan uzaklaştı. Kendi çabalarıyla yılanı çıkaramadığı için korkudan 1 hafta aracına yaklaşamayan sürücü, çareyi itfaiye ekiplerinden yardım istemekte buldu. İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, araçta yılan aramaya başladı. Aracı didik didik arayan ekipler, uzun süren çalışmasına rağmen yılan bulamadı. Sürücü Sabri K. ise aracında yılan bulunamamasına rağmen korkusunu yenemeyerek yine aracına binemedi.  

Remzi Şimşek
 

Etiketler: sakarya, yılan

 

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