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Motorin ve otogaza zam yapıldı

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogazın litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldı.

Motorin ve otogaza zam yapıldı

22 Mart 2018 17:28

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogaz litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul'da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara'da 5,16 liradan 5,33 liraya, İzmir'de ise 5,17 liradan 5,34 liraya çıkacak.

Otogaz litre satış fiyatları da İstanbul'da ortalama 3,18 liradan 3,22 liraya, Ankara'da 3,19 liradan 3,23 liraya ve İzmir'de 3,16 liradan 3,20 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.  

 

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