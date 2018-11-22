Motorine 13 kuruşluk indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 13 kuruşluk indirim yapıldı. Söz konusu indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası motorinin litresi ortalama İstanbul'da 6,37 liradan 6,24 liraya, Ankara'da 6,41 liradan 6,28 liraya ve İzmir'de 6,41 liradan 6,29 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.