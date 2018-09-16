İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motorlu kuryelerden 'Bizi de fark edin artık' talebi

Motorlu kuryelerden 'Bizi de fark edin artık' talebi
Motorlu kuryelerden 'Bizi de fark edin artık' talebi

Ankara’da işten eve dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanede yaşam mücadelesi veren motorlu kurye Ömer Özen, iş arkadaşlarınca yalnız bırakılmadı. Doktorlardan umutla iyi haber bekleyen Özen’in yakınlarına moral ziyaretinde bulunan motorcular, “Trafikte biz de varız, bizi de fark edin artık” mesajı verdi.

Ankara Motorlu Kuryeler Derneği üyelerince, geçirdiği bir trafik kazası sonrası ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren Ömer Özen'in ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi. Hacettepe Hastanesi Acil Servisi'nde yoğun bakımda bulunan Özen'i yalnız bırakmayan iş arkadaşları, acılı baba Eyüp Özen'e de moral verdi.

Hastane önünde açıklamada bulunan Ankara Motorlu Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı Korkmaz Çiftçi, trafikteki araç sürücülerinin motorcular konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Trafikte biz de varız. Sizlerin kuryelerini de taşıyoruz. Sağlık sektörü olsun, evrak sektörü olsun, gıda sektörü olsun bütün her şeyde canımızı dişimize takarak sizlere hizmet ediyoruz. Trafikte biz de varız, bizi de fark edin artık” dedi. 

4 gündür hastane kapsında oğlunu bekleyen baba Özen de bir motorlu kurye. Oğluyla birlikte motosikletten ekmeklerini kazandıklarını belirten Eyüp Özen, ekmeklerine kan döküldüğünü söyledi. 11 Eylül Salı akşamı işten eve dönerken alkollü bir sürücünün oğlunun kullandığı motosiklete çaptıktan sonra aracı kaza yerinde bırakıp kaçtığını söyleyen Özen, “Hiç istemediğimiz bir olay başımıza geldi. Tüm kurye arkadaşlarımızın başına böyle olaylar gelebiliyor. Bizi görmeyen sürücüler çok oluyor. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz dileğinde bulunuyorum. Oğlum 4 gündür yoğun bakımda beyin kanamasından yatıyor. Ziyaret eden Ankara Motorlu Kuryeler Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadılar, Allah razı olsun” diye konuştu.

Hastane önünde umutla iyi haber bekleyen Ömer Özen'in dedesi, araç sürücüsünün kaçmak yerine ambulansı araması halinde torununun çok daha kolay kurtulacağını belirterek, “O şahıs, orada çocuğun suratına bakıp koşarak kaçmasa, tutup da bir ambulansı arasa, çocuk belki de kurtulacaktı. Hastaneye bir saat geç gidiyor, beyin kanaması var, akciğerinde yırtık var, atardamarında kopukluk var. Bugün ameliyata girdi, 8 saat sürdü ameliyatı, kapıda bekledik saatlerce” ifadelerini kullandı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.