Motorlu kuryelerden 'Bizi de fark edin artık' talebi

Ankara Motorlu Kuryeler Derneği üyelerince, geçirdiği bir trafik kazası sonrası ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren Ömer Özen'in ailesine geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirildi. Hacettepe Hastanesi Acil Servisi'nde yoğun bakımda bulunan Özen'i yalnız bırakmayan iş arkadaşları, acılı baba Eyüp Özen'e de moral verdi.

Hastane önünde açıklamada bulunan Ankara Motorlu Kuryeler Derneği Başkan Yardımcısı Korkmaz Çiftçi, trafikteki araç sürücülerinin motorcular konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Trafikte biz de varız. Sizlerin kuryelerini de taşıyoruz. Sağlık sektörü olsun, evrak sektörü olsun, gıda sektörü olsun bütün her şeyde canımızı dişimize takarak sizlere hizmet ediyoruz. Trafikte biz de varız, bizi de fark edin artık” dedi.

4 gündür hastane kapsında oğlunu bekleyen baba Özen de bir motorlu kurye. Oğluyla birlikte motosikletten ekmeklerini kazandıklarını belirten Eyüp Özen, ekmeklerine kan döküldüğünü söyledi. 11 Eylül Salı akşamı işten eve dönerken alkollü bir sürücünün oğlunun kullandığı motosiklete çaptıktan sonra aracı kaza yerinde bırakıp kaçtığını söyleyen Özen, “Hiç istemediğimiz bir olay başımıza geldi. Tüm kurye arkadaşlarımızın başına böyle olaylar gelebiliyor. Bizi görmeyen sürücüler çok oluyor. İnşallah bundan sonra böyle şeyler olmaz dileğinde bulunuyorum. Oğlum 4 gündür yoğun bakımda beyin kanamasından yatıyor. Ziyaret eden Ankara Motorlu Kuryeler Derneği üyelerine çok teşekkür ediyorum. Böyle bir günde bizi yalnız bırakmadılar, Allah razı olsun” diye konuştu.

Hastane önünde umutla iyi haber bekleyen Ömer Özen'in dedesi, araç sürücüsünün kaçmak yerine ambulansı araması halinde torununun çok daha kolay kurtulacağını belirterek, “O şahıs, orada çocuğun suratına bakıp koşarak kaçmasa, tutup da bir ambulansı arasa, çocuk belki de kurtulacaktı. Hastaneye bir saat geç gidiyor, beyin kanaması var, akciğerinde yırtık var, atardamarında kopukluk var. Bugün ameliyata girdi, 8 saat sürdü ameliyatı, kapıda bekledik saatlerce” ifadelerini kullandı.