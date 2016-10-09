Alınan bilgiye göre, Elazığ’da 5 Şubat’ta göreve başlayan ve Elazığ Meydanından görev uçuşu için kalkan ANKA Blok A, bugün sabah saatlerinde motorda yaşanan teknik arıza nedeniyle merkez Yünlüce köyü yakınlarında tarlaya zorunlu iniş yaptı. İHA’nın iniş yaptığı bölgeye giden 8. Kolordu, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle teknik heyet inceleme yaptı.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tarafından resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu sabah saat 06.55’de Elazığ Meydanından görev uçuşu için kalkan ANKA İnsansız Hava Aracı, uçuşun 25’inci dakikasında motor arızası nedeniyle, planlanan bölgeye ve mecburi iniş paterni uygulanarak kontrollü iniş yapmıştır. Uçağın kısa süre içerisinde yeniden faaliyetlerine başlatılması yönünde çalışmalar başlatılmıştır" denildi.